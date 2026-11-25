Фото: © Камиля Билалова

В Казани на доме №13 по улице Горького открыли мемориальную доску в память о певце и актере Фахри Маннапове, одном из основоположников татарской музыкальной культуры. В этом здании артист работал с 1929 по 1951 год.

Дочь артиста, заслуженный учитель Российской Федерации и Республики Татарстан Гульнар Волкова поблагодарила всех, кто принял участие в установке мемориальной доски.

«Наконец-то мы дождались открытия этой мемориальной доски. Нельзя забывать людей, стоявших у истоков культуры Татарстана, и необходимо передавать память о них молодому поколению», – сказала она.

Гульнар Волкова Фото: © Камиля Билалова

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова направила участникам церемонии приветственное письмо.

«Установка мемориальной доски на здании, где он работал, – важный знак признания его большого вклада в развитие музыкальной и театральной культуры нашей республики и увековечения его памяти. В годы Великой Отечественной войны Фахри Маннапов вместе с артистическими бригадами выезжал на фронт и выступал перед военнослужащими», – говорится в письме.

Народная артистка ТАССР, балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Раиля Гарипова отметила вклад Фахри Маннапова в развитие татарской музыкальной культуры.

По ее словам, артист также восемь лет работал в Государственном ансамбле песни и танца. Он сотрудничал с такими известными музыкантами и композиторами, как Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Жавдат Файзи и Фарид Яруллин.

Фото: © Камиля Билалова

Фахри Маннапов – один из наиболее ярких представителей первого поколения профессиональных татарских вокалистов. Он обладал глубоким драматическим баритоном.

Творческую карьеру артист начал на сценах татарских театров Оренбурга, Астрахани и Средней Азии. В 1927–1933 годах выступал в Татарском академическом театре.

После окончания Татарской оперной студии при Московской консерватории в 1938 году Маннапов в течение десяти лет, с 1938 по 1948 год, был солистом Татарского театра оперы и балета. В 1948–1956 годах он выступал в качестве солиста Ансамбля песни и танца ТАССР.

Камиля Билалова