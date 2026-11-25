Киев продолжит добиваться роста напряженности в Балтийском регионе. Об этом заявил политолог, старший преподаватель кафедры политологии РГПУ имени А. И. Герцена Михаил Русских. По его мнению, это может привести к обострению отношений между Россией и Эстонией вплоть до угрозы военного столкновения.

Отношения Москвы и Таллина находятся на минимальном уровне за новейшую историю. Он связал это в том числе с политикой эстонских властей после 2022 года и их участием в усилении военно-политической напряженности в регионе.

При этом, по оценке Русских, Таллин пока дистанцировался от содействия Украине в нанесении ударов по российской территории и инфраструктуре. Однако политолог считает, что Киев может попытаться расширить украинский конфликт, вовлекая в него страны НАТО. Для этого, по его мнению, может быть использована пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

Русских полагает, что такой сценарий не отвечает интересам НАТО. Поэтому Вашингтон, по его оценке, может попытаться повлиять на Киев и Таллин, чтобы снизить напряженность.

Ранее МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги. Поводом стали обвинения в причастности Таллина к неудавшейся попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса под Таллином, а также решение эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря.

После встречи российское внешнеполитическое ведомство назвало действия Эстонии провокационными и опасными, заявив, что они создают угрозу открытого военного конфликта. Москва также предупредила о возможности ответных политико-дипломатических мер.