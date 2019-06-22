Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 35,6%

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В рамках программы капремонта многоквартирных домов 2019 года планируется отремонтировать 942 жилых объекта в 42 муниципальных образованиях — на данный момент выполнено 35,6% от плана. Об этом сегодня на совещании рассказал глава Минстроя республики Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в Доме Правительства РТ в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Сегодняшнее мероприятие началось с минуты молчания. В 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны участники совещания почтили память погибших.

Ирек Файзуллин доложил, что на 20 июня продолжаются ремонтные работы 23 зданий исполкомов поселений муниципальных районов. Всего в программе участвует 31 объект, в семи работы завершены.

Ведутся работы по капремонту в восьми молодежных центрах (один объект сдан) и 21 подростковом клубе (пять объектов сданы). Все еще на стадии ремонта находятся 31 учреждение социального обслуживания (из 34), 35 объектов культурного назначения (из 40), 10 помещений муниципальных архивов (из 13) и 14 ресурсных центров (из 15).

Отдельно министр привел данные по объектам образования. В этом году планируется провести ремонт в 29 общеобразовательных школах, 9 школах-интернатах и 112 дошкольных учреждениях. На данный момент завершены работы в одной общеобразовательной школе и трех детсадах.

Уже сданы три детских оздоровительных лагеря, а на 7 из 12 идут работы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.