Ученые сочли опасения об угрозе ИИ для человечества преувеличенными

Ряд мировых исследователей считает преувеличенными опасения, что развитие искусственного интеллекта в будущем может привести к уничтожению человечества. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, среди руководителей технологических компаний и разработчиков ИИ давно существует мнение о потенциальной способности технологии создать угрозу для человечества. При этом многие ведущие исследователи не разделяют таких взглядов и считают подобные опасения сильно преувеличенными.

Авторы материала при этом признают, что развитие ИИ может быть связано с определенными рисками. Вместе с тем человечество сталкивается и с другими глобальными угрозами, способными повлиять на его существование.

В их числе издание назвало падение крупных астероидов, новые пандемии, термоядерный конфликт, изменение климата, сильную солнечную активность, экологические катастрофы и возможное наступление нового ледникового периода.