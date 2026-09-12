Минпросвещения РФ: Игрушки в детсадах должны отвечать традиционным ценностям

В детские сады должны попадать правильные игрушки, разработанные российскими производителями на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Такое мнение высказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев на заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка», передает ТАСС.

Представитель профильного ведомства уверен, что речь должна идти не только о таком важном факторе, как соблюдение требований безопасности и качества игрушек, но и о психолого-педагогическом характере работы с ними.

Бугаев добавил, что по поручению Президента России Владимира Путина вопрос пересмотра требований и критериев к игрушкам выходит на первый план. «Игрушки – это прежде всего то, что формирует будущий мир ребенка и его видение мира вокруг нас», – объяснил первый замминистра причину такого внимания к ним.

Минпросвещения совместно с коллегами активно работает над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек, заверил в связи с этим чиновник.

С 1 августа прошлого, 2025 года в России начал действовать ГОСТ на детские игрушки. В стандарт включен список потенциальных опасностей, которые могут возникнуть при использовании игрушек.