Бузова с рэпером Витей АК-47 записала новый гимн к «Дому-2»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram`e ролик совместного творчества с рэп-исполнителем Витей АК-47.

На видео Витя АК-47, рост которого не превышает 160 см, и одетая в откровенный синий комбинезон и колготки-«сеточку» Ольга Бузова исполняют новый гимн «Дома-2».



Действие происходит на фоне брендированного автобуса шоу «Дом-2» и многочисленных участников. Бузова делает характерные для ее выступлений жесты руками и телом. «Ты пришел сюда, чтобы построить любовь. Широкая душа и горячая кровь. Периметр, другая жизнь, кругом голова. Покажи себя на всю страну на "Доме-2"», – поют исполнители.



Новая песня, а также образ Бузовой вызвали очередной шквал критики у поклонников в Сети. Многие сочли вид певицы слишком развратным.



Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что очень плохо относится к «рептилоидам из "Дома-2" в любых своих реинкарнациях», а Бузовой он посоветовал «доить коров».