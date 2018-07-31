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Татар-информ

31 июля 2018, 15:56

Шоу-бизнес

Бузова с рэпером Витей АК-47 записала новый гимн к «Дому-2»

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Шоу-бизнес

Бузова с рэпером Витей АК-47 записала новый гимн к «Дому-2»

Фото: скриншот поста instagram.com

Витя АК-47, рост которого не превышает 160 см, и одетая в откровенный синий комбинезон и колготки-«сеточку» Ольга Бузова исполняют новый гимн.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram`e ролик совместного творчества с рэп-исполнителем Витей АК-47.

На видео Витя АК-47, рост которого не превышает 160 см, и одетая в откровенный синий комбинезон и колготки-«сеточку» Ольга Бузова исполняют новый гимн «Дома-2».

Действие происходит на фоне брендированного автобуса шоу «Дом-2» и многочисленных участников. Бузова делает характерные для ее выступлений жесты руками и телом. «Ты пришел сюда, чтобы построить любовь. Широкая душа и горячая кровь. Периметр, другая жизнь, кругом голова. Покажи себя на всю страну на "Доме-2"», – поют исполнители.

Новая песня, а также образ Бузовой вызвали очередной шквал критики у поклонников в Сети. Многие сочли вид певицы слишком развратным.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что очень плохо относится к «рептилоидам из "Дома-2" в любых своих реинкарнациях», а Бузовой он посоветовал «доить коров».

 

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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