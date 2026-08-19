Юрист Курбаков: мошенники представляются учителями в преддверии учебного года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мошенники перед началом учебного года создают поддельные аккаунты учителей и классных руководителей, чтобы выманивать у родителей деньги, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

По его словам, злоумышленники регистрируют в мессенджерах профили, похожие на аккаунты педагогов, школьных администраторов и сотрудников деканатов. С них родителям или студентам направляют сообщения с просьбами срочно перевести деньги.

«Мошенник может написать родителю в мессенджере с аккаунта, внешне похожего на аккаунт реального сотрудника, и сообщить о необходимости срочно перевести деньги на подарок учителю, коллективное мероприятие, помощь конкретному ребенку, приобретение оборудования или иные нужды класса и группы», – сказал Курбаков.

Юрист добавил, что в некоторых случаях мошенники пытаются напугать получателя сообщения. Они могут заявлять, что ребенок попал в неприятности, потерял телефон, имеет задолженность за обучение или ему срочно требуется оплатить какую-либо услугу.

«В такой ситуации нельзя руководствоваться одним только знакомым именем или фотографией профиля: личность отправителя необходимо подтверждать посредством самостоятельного звонка по известному номеру образовательной организации или сотрудника», – заключил Курбаков.