В Набережных Челнах пройдет Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика»

В Набережных Челнах со 2 по 4 сентября состоится Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика». Участники в течение трех дней будут соревноваться в личном первенстве на грузовых автомобилях и автопоездах.

Водители категории С выступят на грузовиках грузоподъемностью от 3,5 до 10 тонн. Для участников категории СЕ предусмотрены испытания на автопоездах в составе тягача с полуприцепом.

Организатором конкурса выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта при содействии Исполнительного комитета Набережных Челнов, ПАО «КАМАЗ» и МУП «Городской транспорт».

Общий призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей. Победитель в категории СЕ дополнительно получит специальный приз от ПАО «КАМАЗ» – автомобиль «Москвич».

Заявки на участие принимаются до 22 августа 2026 года на официальном сайте конкурса.