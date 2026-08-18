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Общество 18 августа 2026 17:20

В Набережных Челнах пройдет Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика»

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В Набережных Челнах со 2 по 4 сентября состоится Всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика». Участники в течение трех дней будут соревноваться в личном первенстве на грузовых автомобилях и автопоездах.

Водители категории С выступят на грузовиках грузоподъемностью от 3,5 до 10 тонн. Для участников категории СЕ предусмотрены испытания на автопоездах в составе тягача с полуприцепом.

Организатором конкурса выступает Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта при содействии Исполнительного комитета Набережных Челнов, ПАО «КАМАЗ» и МУП «Городской транспорт».

Общий призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей. Победитель в категории СЕ дополнительно получит специальный приз от ПАО «КАМАЗ» – автомобиль «Москвич».

Заявки на участие принимаются до 22 августа 2026 года на официальном сайте конкурса.

#конкурс #водитель #грузовики #Набережные Челны
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