Госкомитет РТ по тарифам получит новые полномочия в сфере теплоснабжения

С 1 сентября Госкомитет РТ по тарифам получит полномочия по контролю за исполнением инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. Изменения связаны с вступлением в силу новых положений федерального законодательства.

Ведомство сможет проверять, насколько теплоснабжающие организации республики выполняют запланированные мероприятия по обновлению и развитию инфраструктуры. В случае выявления нарушений организациям будут выдаваться соответствующие предписания, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по тарифам.

Инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию включает средства на ремонт и модернизацию инфраструктуры, в том числе замену изношенных труб, обновление оборудования и котельных. Теперь регулятор сможет сопоставлять запланированные в программах мероприятия с фактическими результатами их выполнения.

Новое полномочие начнет действовать накануне отопительного сезона 2026/2027 годов и будет распространяться на теплоснабжающие организации Татарстана.

В республике обновление коммунальной инфраструктуры ведется на постоянной основе. К 2030 году поставлена задача ежегодно обновлять не менее 2,5% коммунальных сетей. При этом, по данным Минстроя России, средний износ коммунальной инфраструктуры в стране составляет около 40%.

«Тариф – это не только плата за тепло, которое поступает в дома жителей. В нем предусмотрены и средства на поддержание и развитие инфраструктуры, от состояния которой напрямую зависит надежность теплоснабжения. Новый механизм контроля позволит видеть результат реализации инвестиционных программ и оценивать эффективность вложенных средств. В конечном счете это работа на надежность теплоснабжения и качество услуг для жителей», – отметил председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.