Россия может отказаться от покупки семян свеклы из недружественных стран

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В России могут отказаться от квотирования импорта семян сахарной свеклы из недружественных стран. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле» в Казани.

«Мы каждый год сокращаем импорт, у нас есть квоты на импорт семян из недружественных стран. Учитывая, что в прошлом году мы неплохо поработали с семенами сахарной свеклы, в этом году рассмотрим возможность не делать квоту на семена сахарной свеклы из недружественных стран», – заявила глава Минсельхоза.

Она добавила, что внутренние объемы семян сахарной свеклы уже позволяют закрывать собственные потребности.

«По семенам сахарной свеклы у нас вообще фактически не было развития. За последние четыре года скачок очень серьезный», – подчеркнула Лут.

По ее словам, за прошлый год доля семян сахарной свеклы отечественной селекции достигла 24%. В 2022 году этот показатель составлял 1,8%.