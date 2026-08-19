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Общество 19 августа 2026 15:44

Рустам Минниханов встретился с послом ОАЭ в России

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Рустам Минниханов встретился с послом ОАЭ в России
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел в Москве встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России Мохаммедом Ахмедом Аль-Джабером. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса республики.

Стороны обсудили обмен опытом в сфере исламского банкинга, халяль-индустрии и мусульманского образования. Отдельное внимание уделили дальнейшему взаимодействию в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую Минниханов возглавляет по поручению Президента РФ.

Раис Татарстана отметил активное участие республики в развитии отношений между Россией и ОАЭ. В числе перспективных направлений сотрудничества он назвал АПК, цифровизацию, транспорт и логистику. Также Татарстан нацелен на увеличение товарооборота с Эмиратами.

В рамках рабочей поездки в Москву Минниханов также посетил фестиваль «Откройте для себя Абу-Даби» на Манежной площади.

Для жителей и гостей столицы на фестивале организовали мастер-классы по плетению из пальмовых листьев, вышивке талли, бедуинскому ткачеству и гончарному делу. В программе также представлены традиционная музыка, танец аль-айяла и гастрономическая зона с блюдами арабской кухни.

#Рустам Минниханов #ОАЭ #оаэ и татарстан #исламский банкинг #группа стратегического видения россия - исламский мир #халяль-индустрия
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