В Казани пройдет концерт, посвященный 120-летию Мусы Джалиля

В Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится концерт лауреатов Всероссийского музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и Музыка» имени Мусы Джалиля. Мероприятие пройдет 25 августа в 18:30 и приурочено к 120-летию со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза.

Фестиваль проводится с 2021 года Фондом поддержки искусства «Арт Линия». В нем принимают участие юные музыканты и чтецы, а также приглашенные лауреаты прошлых лет, которые читают стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках, исполняют музыкальные произведения Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Людвига ван Бетховена и других знаменитых композиторов.

Почетными гостями фестиваля неизменно станут потомки поэта: дочь Чулпан Залилова, внучка Татьяна Малышева и правнуки Мусы Джалиля.