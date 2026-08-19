ЦБ: россияне смогут самостоятельно решать, пользоваться ли цифровым рублем

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Использование цифрового рубля в России будет добровольным: граждане смогут самостоятельно решать, открывать ли им цифровой кошелек. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости.

«Да, безусловно, выбор за человеком. И это наша принципиальная позиция: ваши деньги – это ваш выбор. Пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решает сам. Никто за человека не сможет открыть цифровой счет. Ничего автоматически не произойдет», – сказала она.

До 1 сентября в России продолжается пилотное использование цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки будут готовы к его более широкому внедрению. Открыть цифровой кошелек можно будет через приложения крупнейших банков.

ЦБ установит лимит на пополнение кошелька с безналичного счета в размере 300 тыс. рублей в месяц. При этом ограничений на использование средств внутри платформы не будет, а операции для граждан останутся бесплатными.