Прокуратура помогла жительнице РТ вернуть 275 тыс., украденные мошенниками

Прокуратура РТ помогла жительнице республики вернуть деньги, украденные у нее мошенниками.

Как сообщили в ведомстве, мошенники через интернет оформили на 71-летнюю жительницу Казани кредит и убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». В результате пенсионерка потеряла 275 тысяч рублей.

Получатель денег вскоре был установлен – им оказался житель Новокузнецка. После этого прокуратура подала иск в местный суд о взыскании украденной суммы. Дроппера обязали вернуть все полученные им деньги.