news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 19 августа 2026 17:44

Прокуратура помогла жительнице РТ вернуть 275 тыс., украденные мошенниками

Читайте нас в
Телеграм

Прокуратура РТ помогла жительнице республики вернуть деньги, украденные у нее мошенниками.

Как сообщили в ведомстве, мошенники через интернет оформили на 71-летнюю жительницу Казани кредит и убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». В результате пенсионерка потеряла 275 тысяч рублей.

Получатель денег вскоре был установлен – им оказался житель Новокузнецка. После этого прокуратура подала иск в местный суд о взыскании украденной суммы. Дроппера обязали вернуть все полученные им деньги.

#прокуратура рт #мошенники в интернете
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани участникам СВО расскажут о медицинской и социальной поддержке

19 августа 2026
Стилист назвала пять актуальных аксессуаров для осени

Стилист назвала пять актуальных аксессуаров для осени

18 августа 2026
Новости партнеров