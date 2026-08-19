В Казани будут судить водителя-виновника ДТП с тремя пострадавшими

В Казани предстанет перед судом водитель, спровоцировавший ДТП с тремя пострадавшими на дороге Казань-Оренбург-Боровое Матюшино.

Как сообщает прокуратура РТ, по версии следствия, 23 января 22-летний водитель Kia Rio, несмотря на сложные погодные условия, выбрал слишком большую скорость и выехал на встречку на улице Генерала Ерина. Там он столкнулся с BMW X5. Тяжелые травмы получили сам водитель Kia и 46-летняя пассажирка BMW. Также ранения средней тяжести получил ребенок, ехавший в немецком авто.

Возбуждено уголовное дело, его уже отправили в суд на рассмотрение.