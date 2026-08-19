В дни пребывания мощей святителя Спиридона в Казани будут работать миссионеры

В дни пребывания ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского в Казанском Богородицком монастыре будет работать «Миссионерская беседка». Священнослужители и добровольцы Миссионерского отдела Казанской епархии проведут беседы и ответят на вопросы паломников.

«Каждый, кто придет помолиться Богу и поклониться честным мощам святителя Спиридона, сможет при желании обратиться к священнику за советом, задать вопрос, получить поддержку. В дни принесения святынь в храм приходит очень много людей. Кто-то после соприкосновения со святыней задумывается о духовной жизни, о вечности. Очень важно с теплом и любовью встретить этих людей, помочь им сделать первые шаги к Богу. Будем рады поддержать жителей и гостей нашего города. С радостью ответим на все вопросы и пообщаемся с каждым, кому необходимо слово утешения», – рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что впервые за восемь лет ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Россию. До 20 сентября поклониться святыне смогут жители 13 регионов страны. Дольше всего ковчег с мощами пробудет в Казани. В это время Казанский собор, где будет находиться святыня, будет открыт круглосуточно, а с утра и до поздней ночи будут совершаться молебны и Богослужения.