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Общество 19 августа 2026 16:02

Путин поручил подготовить программу восстановления атакованных складов

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Путин поручил подготовить программу восстановления атакованных складов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках ВСУ логистических и складских объектов с участием государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу Правительство принять соответствующую программу», – сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства также попросил учитывать необходимость восстановления поврежденных объектов на качественно новом технологическом уровне.

#Владимир Путин #логистика
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