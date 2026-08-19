Путин поручил подготовить программу восстановления атакованных складов

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках ВСУ логистических и складских объектов с участием государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу Правительство принять соответствующую программу», – сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства также попросил учитывать необходимость восстановления поврежденных объектов на качественно новом технологическом уровне.