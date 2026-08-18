Осенью Татарстан присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес»

Подготовка к Всероссийской акции «Сохраним лес» началась в Минлесхозе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщила ведущий советник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза РТ Алсу Антонова.

«Акция пройдет в республике с 3 по 10 октября. В настоящее время проводятся работы по определению локации участков и породного состава посадочного материала. Традиционно, площадки будут организованы как на территории населенных пунктов, так и в границах лесного фонда. Полная информация о площадках будет размещена на сайте проекта», – рассказала она.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится с 2019 года в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Ее цель – привлечь внимание общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. В этом году планируется посадить 70 млн деревьев в поддержку наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти» и ВЭОД «Экосистема».