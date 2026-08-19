В МАКСе запустили платформу для ЖКХ

В мессенджере МАКС появилась платформа ЖКХ. Об этом на IX сессии Казгордумы пятого созыва рассказал директор ООО «Управляющая компания ЖКХ Московского района» Айдар Ахметов.

По словам Ахметова, ранее информирование жителей было разрозненным и неэффективным: объявления публиковались на стендах, в соцсетях, на сайтах УК и в сторонних мессенджерах. В домовых чатах терялись заявки, а реакция на обращения была медленной.

«Именно эти предпосылки стали толчком к созданию «МАКС ЖКХ» – единой структурированной платформы с использованием искусственного интеллекта», – пояснил он.

Платформа включает четыре ключевых направления: клиентоориентированность (работа с обращениями и отчетность по выполненным работам), доступность информации (рассылки, инциденты, база знаний), безопасность (модерация чатов и модуль оповещения о ЧС) и развитие (аналитика и тепловая карта).

Искусственный интеллект в 86% случаев самостоятельно определяет профильный отдел УК для обработки заявки, а время обработки телефонограмм сократилось до 30 секунд.

Модуль безопасности, по словам Ахметова, обеспечивает оперативное оповещение о местах укрытий и сигналах тревоги. При получении сигнала диспетчер в один клик запускает автоматическую рассылку с адресом укрытия, кодом домофона и инструкцией. Модуль модерации фильтрует ненормативную лексику, блокируя оскорбления, но сохраняя живой диалог. Аналитика и тепловая карта позволяют отслеживать социальные настроения и очаги напряженности в домах.