Путин назвал экономическую динамику России скромной, но позитивной
Президент РФ Владимир Путин оценил экономическую динамику в России как скромную, но положительную. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА Новости.
«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная», – сказал Путин.
Президент также отметил, что террористические атаки на инфраструктуру наносят ущерб, однако критических последствий от них для экономики нет.