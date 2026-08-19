Путин назвал экономическую динамику России скромной, но позитивной

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Президент РФ Владимир Путин оценил экономическую динамику в России как скромную, но положительную. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА Новости.

«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная», – сказал Путин.

Президент также отметил, что террористические атаки на инфраструктуру наносят ущерб, однако критических последствий от них для экономики нет.