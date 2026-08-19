Андрей Разин рассказал, с кем из юмористов можно сравнить Евгения Кузнецова

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Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин объяснил, с кем из звезд комедии можно сравнить нападающего Евгения Кузнецова.

«У всех есть юность, отрочество, дальше кризис среднего возраста. Женя, на мой взгляд, застрял в юности, хотя у него своих двое детей. Я не против хи-хи, ха-ха, всегда за то, чтобы люди в раздевалке улыбались. Сам в силу своего чувства юмора стараюсь шутить, пусть даже из-за разницы в возрасте мои шутки не всегда заходят хоккеистам. В этом плане Женя, конечно, молодец. Его можно с Гариком Харламовым и Павлом Волей в один ряд ставить. Но он все-таки выбрал другую профессию. Он это не осознает… У меня есть пример Валерия Карпова. Тоже челябинский. И как трагически его жизнь закончилась. Не дай Бог Кузнецову такую судьбу», – сказал Разин Sport24.

Евгению Кузнецову – 34 года.