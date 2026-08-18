Труженица тыла Таисия Насырова из Татарстана отмечает столетний юбилей

Труженица тыла Таисия Насырова из Татарстана сегодня отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Таисия Трофимовна родилась 18 августа 1926 года в деревне Ахметьево Заинского района ТАССР. Получила среднее образование. Во время войны работала в колхозе. После войны жила в Узбекистане, а в 1952 году вернулась в Башкирию. После замужества переехала в Сармановский район Татарстана. Трудилась в НГДУ «Джалильнефть», оттуда вышла на пенсию», – рассказали в пресс-службе.

Таисия Трофимовна имеет юбилейные награды. В настоящее время ветеран проживает в Казани.