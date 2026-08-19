Доцент Балынин сообщил о праве педагогов на отпуск до года

Педагоги в России имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Получить его можно не реже чем один раз в десять лет непрерывной педагогической работы, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Продолжительность непрерывной педагогической работы определяют по трудовой книжке, электронным сведениям о трудовой деятельности и другим документам, подтверждающим стаж, отметил эксперт.

Длительный отпуск предоставляется по заявлению педагога и оформляется приказом образовательной организации.

На время отпуска за сотрудником сохраняются место работы и должность. Также за педагогом сохраняется объем учебной нагрузки, если за период его отсутствия не изменилось количество часов по учебным планам, графикам, образовательным программам, а также число обучающихся, учебных групп или классов.

«Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации», – подчеркнул Балынин в беседе с RT.