В Казани прошел патриотический заплыв на катерах с флагами России

Фото: mger.tatarstan.ru

В Казани в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации состоялся патриотический заплыв на катерах с российскими триколорами. Акцию организовали активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке партии, Комитета по делам детей и молодежи Казани и Центра «Воин».

Участники развернули на катерах большие флаги России и прошли по акватории Казанки. Маршрут стартовал у Нижнезареченской дамбы, далее катера проследовали мимо Казанского Кремля и Центра семьи «Казан», прошли под мостом Миллениум и вернулись обратно.

В акции приняли участие молодогвардейцы, представители Центра «Воин» и сотрудники Следственного комитета Республики Татарстан.

Руководитель Казанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов отметил, что заплыв становится традиционным.

«Такими мероприятиями молодежь показывает свое уважение к государственной символике. Важно поддерживать подобные форматы и формировать бережное отношение к символам нашей страны», – рассказал Риф Хуснутдинов.

Он напомнил, что аналогичный заплыв прошел в Казани и в прошлом году. По словам руководителя, команда «Молодой Гвардии» продолжит проводить подобные акции к важным для страны датам.