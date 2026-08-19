Фальков назвал самые популярные направления подготовки в российских вузах

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о наиболее востребованных направлениях подготовки в российских вузах в 2026 году.

По его словам, среди абитуриентов сохраняется интерес к инженерным специальностям. В этом году направление «строительство» вошло в топ-10 наиболее популярных, вытеснив рекламу и связи с общественностью.

«У нас сложилась устойчивая позитивная тенденция – абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления», – сказал Фальков, слова которого приводит секретариат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Министр также сообщил о росте интереса к фундаментальной и прикладной физике. Число заявлений по этим направлениям увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В два раза выросла популярность самолето– и вертолетостроения. На 80% увеличилось количество заявлений на направления, связанные с ядерными реакторами, строительством железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, а также градостроительством. Число заявлений на биоинженерию и биоинформатику выросло в 1,7 раза.