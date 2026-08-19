«Рубин» обыграл «Спартак» в серии пенальти в Кубке России

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» одержал победу над московским «Спартаком» во втором туре Фонбет Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева — 5:3 .

Счёт был открыт уже на 11-й минуте: нападающий казанцев Жак-Жюльен Сиве затолкал мяч в ворота после подачи с углового . «Спартак» сумел отыграться во втором тайме. На 62-й минуте Манфред Угальде издевательски прокатил мяч между ног вратаря Артура Нигматуллина, сравняв счёт и забив в четвёртом матче подряд .

В дополнительное время команды не сумели выявить победителя, и исход встречи решила серия 11-метровых ударов. Успешнее в ней оказались футболисты «Рубина», реализовавшие пять попыток против трёх у спартаковцев. Единственный пенальти у гостей не реализовал Наиль Умяров .

Одной из интриг матча стало возвращение в Казань нападающего Мирлинда Даку, который этим летом перешёл из «Рубина» в «Спартак». Однако тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо оставил албанца в запасе, выпустив его на замену лишь на 75-й минуте . Отметим, что поражение «Спартака» пришлось на день рождения главного тренера, которому исполнилось 53 года .

Несмотря на поражение, «Спартак» продолжает лидировать в группе А с 4 очками, тогда как «Рубин» набрал 2 очка и идёт на четвёртой строчке .