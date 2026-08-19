Эксперт Хомутинников рассказал, кто может сэкономить на покупке авто

Некоторые россияне в 2026 году могут получить скидку при покупке нового автомобиля по программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Об этом рассказал RT руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито Авто» Артем Хомутинников.

Базовый размер скидки по программе в большинстве регионов составляет 10%. Получить скидку могут семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) скидка увеличивается до 25%. Им для получения скидки достаточно одного ребенка. В расчет также принимаются усыновленные дети, а также дети, находящиеся под опекой или попечительством.

Субсидия перечисляется банку и уменьшает первоначальный взнос или основной долг по кредиту.

У заемщика не должно быть других действующих автокредитов, оформленных в текущем или предыдущем календарном году. Для участия в программе также необходимы российское гражданство и водительские права.

Оформить кредит можно в банках – партнерах программы, включенных в перечень Минпромторга РФ. Ставка не должна превышать ключевую ставку Банка России более чем на 5%. В августе 2026 года это составляет не более 19% годовых.

Программа действует до конца 2026 года. На льготное автокредитование в этом году предусмотрено около 20 млрд рублей. При этом объем субсидий ограничен, поэтому выдачу кредитов могут досрочно остановить после исчерпания выделенных средств.

По программе можно приобрести не любой автомобиль. Машина должна быть новой, выпущенной не ранее 2025 года и собранной в России. Стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания не должна превышать 2 млн рублей. Также действует требование по уровню локализации производства.

Для электромобилей и гибридов действует отдельная программа льготного автокредитования. По ней скидка составляет 35% от стоимости машины, но не более 925 тыс. рублей. Ограничений по цене автомобиля и наличию детей для участия в этой программе нет.