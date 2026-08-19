Татарстанцам объяснили, как законсервировать мусоропровод в многоквартирном доме

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Законсервировать мусоропровод в многоквартирном доме можно только по решению общего собрания собственников. Об этом сообщает Госжилинспекция Татарстана.

Мусоропровод относится к общему имуществу дома, поэтому для его консервации необходимо не менее двух третей голосов от общего числа собственников помещений.

Консервация предполагает отключение мусоропровода без демонтажа его конструктивных элементов. Загрузочные люки закрывают, например, путем заваривания или опечатывания, а ствол и оборудование сохраняют. В дальнейшем при необходимости систему можно расконсервировать.

Перед собранием жильцам рекомендуют обсудить вопрос в домовом чате. Затем собственникам необходимо провести общее собрание – очно или в онлайн-формате через «Госуслуги Дом». О его проведении нужно заранее уведомить всех владельцев помещений и обеспечить кворум.

После подсчета голосов оформляется протокол, который передается в управляющую организацию. При проведении собрания онлайн проголосовать можно через сервис «Госуслуги Дом».