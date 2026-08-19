Депутат Новичков предложил ограничить кредиты на сборы детей в школу

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ограничить целевые кредиты на подготовку детей к школе. В беседе с «Абзацем» он заявил, что специальные потребительские займы на школьные товары могут иметь негативные последствия для семей и рынка.

По мнению Новичкова, появление отдельного вида кредитования для подготовки к 1 сентября способно постепенно сделать такие займы привычными для россиян. Кроме того, подобная практика может способствовать росту цен на необходимые детям товары.

Депутат отметил, что 1 сентября является праздником знаний, а образование в России доступно детям бесплатно. По его мнению, коммерциализация подготовки к началу учебного года с помощью отдельного вида кредитов может сделать этот период более тяжелым для родителей и напряженным для детей, а также противоречит основам системы образования.

Новичков напомнил, что является соавтором инициативы о ежегодной единовременной выплате родителям на подготовку ребенка к школе к 1 сентября. В связи с этим он считает целесообразным рассмотреть возможность ограничения как самих целевых «школьных» кредитов, так и их рекламы.

Парламентарий также выразил опасения, что подобные займы со временем могут восприниматься гражданами как обычный способ оплаты школьных расходов.

По его мнению, в таком случае может возникнуть ситуация, при которой банки и производители школьных товаров будут заинтересованы в дальнейшем росте стоимости продукции и, соответственно, размера необходимых семьям кредитов.