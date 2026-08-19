В дни пребывания мощей святителя Спиридона в Казани требуется помощь волонтеров

В дни пребывания в храме ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского в Казанском соборе требуется помощь добровольцев. Об этом сообщает Отдел по работе с молодежью Казанской епархии.

«Татар-информ» сообщал, что впервые за восемь лет ковчег с десницей чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых, Спиридона Тримифунтского, доставили в Россию. До 20 сентября помолиться у мощей смогут жители 13 регионов страны. Дольше всего ковчег с мощами пробудет в Казани. В это время Казанский собор, где будет находиться святыня, будет открыт круглосуточно, а с утра и до поздней ночи будут совершаться молебны и Богослужения.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«В эти дни тысячи людей придут поклониться честным мощам святителя Спиридона и попросить помощи у угодника Божия. Мы со своей стороны приложим все силы, чтобы обеспечить порядок в храме. Православная молодежь организует круглосуточное дежурство у святыни. Добровольцы будут находиться в храме во время утренних, вечерних и ночных богослужений и во внебогослужебное время. Ребята будут помогать паломникам, встречать гостей, координировать потоки верующих, нести различные послушания по благословению духовенства. Приглашаем потрудиться во славу Божию и стать участником уникального события!», – отметил руководитель отдела по работе с молодежью Казанской епархии, иерей Артемий Лушкин.

Он отметил, что для участия в служении, наличие опыта не обязательно – для добровольцев проведут инструктаж, а координаторы помогут по всем возникающим вопросам.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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