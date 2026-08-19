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Экономика 19 августа 2026 16:19

Путин сообщил о переносе срока погашения кредитов регионами

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Срок погашения бюджетных кредитов регионами перенесен за пределы 2030 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА Новости.

Мера позволит субъектам РФ сохранить около 100 млрд рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет, пояснил Путин.

«По предложениям “Единой России” мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года… За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших четырех лет», – сказал Президент.

#Владимир Путин #регионы России #кредиты
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