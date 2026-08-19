В Казанском соборе будут молиться круглосуточно у мощей Спиридона Тримифунтского

С 21 по 25 августа, в дни пребывания ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, в соборе Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана будут совершаться ночные Богослужения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что впервые за восемь лет ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Россию. До 20 сентября поклониться святыне смогут жители 13 регионов страны. Дольше всего ковчег с мощами пробудет в Казани.

В этом время Казанский собор, где будет находиться святыня, будет открыт круглосуточно, а с утра и до поздней ночи будут совершаться молебны и Богослужения.

Начало Божественной литургии 22, 24 и 25 августа – в 8:00. В воскресенье, 23 августа, Литургия начнется в 9:00. Вечерние богослужения с полиелеем будут начинаться в 17:00. Ночные Богослужения во все дни будут начинаться в 23:30.

Ежедневно священнослужители храмов и монастырей Казанской епархии будут совершать в соборе молебны с пением акафиста святителю Спиридону.

Расписание молебнов:

21 августа: 20:00, 22:00.

22 августа: 07:00, 11:00, 13:00,15:00, 20:00, 22:00.

23 августа: 07:00, 12:00,14:00,16:00, 19:00, 21:00.

24 августа: 07:00,11:00,13:00,15:00,19:00, 21:00.

25 августа: 07:00, 10:30.

Торжественная встреча ковчега с десницей святителя Спиридона состоится 21 августа в 19:00. Попрощаются со святыней 25 августа после Божественной литургии.

После Казани мощи святителя будут доставлены в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.