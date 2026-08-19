Нижнекамск получил 112,8 млн рублей на обновление парка Нефтехимиков

Фото: rais.tatarstan.ru

Нижнекамск впервые стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Федеральный грант в 112,8 млн рублей направят на реновацию парка Нефтехимиков. Вместе с другими вложениями стоимость проекта превысит 700 млн рублей, сообщил мэр города Радмир Беляев на брифинге в Кабмине РТ. Еще 550 млн рублей на обновление парка выделяет СИБУР.

Работы уже начались. 29 мая Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в закладке символического камня в честь старта реновации. Полностью завершить проект планируют в 2027 году.

Парк Нефтехимиков занимает более 10 га. После обновления здесь появятся сухие фонтаны, современные детские площадки, спортивное ядро, сцена, амфитеатр, зеленые зоны отдыха и выставочное пространство для мастер-классов и других активностей. Также предусмотрены кафе и пункты проката.

Отдельную часть территории отдадут под спорт. Здесь оборудуют площадки для активных занятий, зоны силовых и инклюзивных тренажеров, площадку реабилитации и пространство для занятий людей старшего возраста. Проект также предусматривает центр раннего физического развития детей от трех до семи лет. Согласно презентации, подобное пространство создадут в Татарстане впервые.

Парк уже активно используют жители соседних микрорайонов. По представленным на брифинге данным, 18% горожан бывают здесь ежедневно, еще 47% – несколько раз в неделю или месяц.

При этом территория остается одной из площадок для крупных городских событий. Около 31% горожан бывают здесь несколько раз в год во время массовых мероприятий.

После реновации возможность проводить здесь концерты, городские и корпоративные мероприятия сохранят. Для этого в проект заложены сцена и амфитеатр.

Обновление парка входит в мастер-план развития Нижнекамска. Его начали разрабатывать в 2023 году при поддержке республики и города, а в 2026 году документ утвердила администрация. Согласно мастер-плану, к 2027 году парк Нефтехимиков должен стать вторым по значимости общественным пространством города и полноценным общегородским центром.

«Для нас реновация парка – это инструмент удержания кадров, усиления города и синхронизации промышленного роста с качеством жизни. Наша задача, чтобы специалисты, которые работают на градообразующих предприятиях, видели: город меняется вслед за их запросами, чтобы, придя с завода, они могли провести время с семьей в современном, достойном пространстве», – отметил Беляев.

Такой подход связан и с расположением парка. Рядом находятся крупные жилые микрорайоны, детская больница, торговый центр и лицей №31. Для жителей соседних домов территория фактически выполняет роль большого двора.

После реновации парк также должен стать частью общей сети общественных пространств. По словам Беляева, сейчас в Нижнекамске насчитывается около 80 км велодорожек. Пешеходные и велосипедные маршруты позволят связать территорию с другими точками города.

К развитию парка планируют привлекать и частный бизнес. Предпринимателям предлагают за свой счет открыть кафе, пункты проката и другие объекты. Для инвесторов муниципалитет предусмотрел льготные условия аренды: в первый год – без арендной платы, во второй – 25% от полной ставки, в третий – 50%, в четвертый – 75%, а с пятого года – 100%.

Парки и скверы благоустраиваются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».