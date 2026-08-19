ЦБ установит лимит на пополнение кошелька с цифровыми рублями

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Банк России установит ежемесячный лимит в 300 тыс. рублей на перевод средств с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Единственный лимит – 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», – сказала она.

При этом ограничений на использование уже зачисленных на цифровой кошелек средств не будет. По словам Бакиной, граждане смогут свободно переводить деньги внутри платформы.

Цифровой рубль является новой формой национальной валюты: один обычный рубль соответствует одному цифровому рублю. Сейчас в России продолжается пилотный проект по его использованию, который должен завершиться 1 сентября.

С осени россияне смогут открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков. Как ранее сообщала Бакина, все системно значимые банки страны уже готовы к более широкому внедрению цифрового рубля.