Матвиенко назвал причины ажиотажа вокруг концертов Канье Уэста

Продюсер Игорь Матвиенко связал ажиотаж вокруг предстоящих концертов американского рэпера Канье Уэста в России с популярностью в интернете роликов, в которых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) имитируется голос артиста.

«Он все хиты наши перепел. Путем ИИ, конечно», — сказал Матвиенко в беседе с NEWS.ru.

В сети ранее распространялись ИИ-версии российских хитов, исполненных голосом Уэста. В частности, пользователи публиковали ролик с английской версией песни «Седая ночь» группы «Ласковый май», наложенной на видеозапись выступления рэпера. При этом сам Уэст отношения к созданию этой версии не имеет.

На вопрос о том, хотел бы он посетить концерт Уэста, продюсер ответил, что пойдет, если получит приглашение.

«Если не позовут — не пойду», — уточнил Матвиенко.

Ранее сообщалось, что концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге запланированы на 10 и 11 октября. Выступления должны пройти на «Газпром Арене».

Игорь Матвиенко давал интервью «Татар-информу», в котором сказал о влиянии искусственного интеллекта на музыкальный рынок. Он отметил, что на долю созданного с помощью ИИ материала уже приходится до 20% рынка.