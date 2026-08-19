Артига: «Нигматуллин пропустил ненужный гол, но он одержал для команды победу»

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Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал победный матч второго тура Кубка России против московского «Спартака» (2:1).

«Я думаю, что получился очень зрелищный матч для болельщиков. Обе команды бились, никто не хотел уступать. Я думаю, что результат игры мог сложиться как в одну, так и в другую сторону. Но тем не менее наши ребята показали невероятную страсть, показали невероятную энергию, действовали очень уверенно до последней минуты. У нас были моменты вплоть до последней минуты, собственно, как нужно признать, что и у «Спартака» были моменты также вплоть до последней минуты. Я думаю, что получился очень зрелищный матч. И мы очень рады сегодняшней одержанной победе, хоть и по пенальти, но тем не менее победа одержана. И очень здорово, что ребята набрали четыре матча без поражений, и с психологической точки зрения это очень важно для команды», – заявил Артига журналистам.

Также наставник «Рубина» прокомментировал выступление голкипера «Рубина» Артура Нигматуллина, который сначала пропустил курьезный гол, а в серии пенальти спас команду, выиграв судьбоносный удар Наиля Умярова.

«Артур пропустил гол, который не должен был пропускать, но Артур одержал для команды победу в серии пенальти», – заключил Артига.