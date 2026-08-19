В России стартовал конкурс для журналистов о пробации и ресоциализации

Всероссийский конкурс для журналистов «Пробация: право на возвращение», посвященный развитию системы пробации, социальной адаптации и ресоциализации людей, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, стартовал в России. Заявки принимают до 30 октября 2026 года.

Проект приурочен к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Конкурс посвящен памяти правозащитника и общественного деятеля Андрея Бабушкина, выступавшего за гуманизацию уголовной политики, защиту прав человека и развитие системы пробации в России.

Конкурс проходит в рамках стратегического направления «Социальные инициативы» Фонда Андрея Первозванного. Партнерами проекта выступили уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, газета «Московский комсомолец» и Союз журналистов Москвы.

Организаторы рассматривают пробацию как один из ключевых инструментов профилактики повторной преступности. Современный подход предполагает, что снизить уровень рецидивов можно не только с помощью контроля, но и благодаря системной социальной поддержке.

Пробация предусматривает комплекс мер помощи гражданам, которые находятся под пробационным сопровождением. В их числе – восстановление документов, помощь в трудоустройстве и адаптации, а также укрепление социальных связей.

Конкурс призван развивать открытое и профессиональное общественное обсуждение вопросов пробации, повышать осведомленность о ней и поддерживать социальную и правозащитную журналистику. Еще одна задача проекта – формирование объективного, гуманного и основанного на фактах представления о процессах ресоциализации.

На конкурс принимают журналистские материалы в текстовом, видео– и аудиоформатах. Работы могут быть посвящены сущности и целям пробации как правового и социального института, практике социальной адаптации и ресоциализации граждан, а также анализу государственной политики в этой сфере.

Кроме того, журналисты могут представить материалы о том, с какими проблемами сталкиваются люди после освобождения, в том числе при поиске работы и жилья и преодолении других социальных барьеров. Еще одним направлением станут реальные практики и личные истории адаптации.

Прием заявок завершится 30 октября. Имена лауреатов конкурса объявят 10 декабря 2026 года, в Международный день прав человека.

Подробные условия участия опубликованы на сайте Фонда Андрея Первозванного.