В Билярске создадут променад, парк у реки и ярмарочную площадь

Исторический центр Билярска преобразят благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта село получит федеральный грант в размере 72,5 млн рублей. Работы запланированы на 2027–2028 годы.

В центре Билярска появятся новый пешеходный променад, парк с фонтаном и качелями, прогулочная зона вдоль реки Билярки, спортивное ядро и ярмарочная площадь со сценой. О том, как изменится территория, рассказал руководитель Исполнительного комитета Алексеевского района Олег Леденцов на брифинге в Кабмине РТ.

Главным элементом обновленного центра станет пешеходный променад от улицы Красноборской до улицы Урицкого. Он свяжет разрозненные сейчас общественные пространства и восстановит историческую планировочную ось села. В центральном парке предусмотрены пространства для молодежи, современные детские площадки, фонтан, качели, беседки и тихие зоны отдыха. Еще один прогулочный маршрут пройдет вдоль реки Билярки.

Для активного отдыха создадут единое спортивное ядро с хоккейной коробкой, баскетбольной площадкой, воркаут-зоной и уличными тренажерами. Местом для сельских праздников и других событий станет ярмарочная площадь со сценой.

При разработке проекта авторы исходили из того, что центр Билярска должен быть удобен и для местных жителей, и для туристов. Здесь находятся школа, детский сад, Дом культуры, клуб «Юнармеец», спорткомплекс и дом-музей академика Александра Арбузова. Около половины жителей села живут в десяти минутах ходьбы от территории будущего благоустройства.

«Для наших жителей это место, через которое проходит привычный ежедневный маршрут, а для туристов – первое знакомство с селом и объектами музея-заповедника. Центр села должен стать не просто транзитной зоной, а местом, которое одновременно работает на жителей и раскрывает Билярск для гостей», – рассказал Леденцов.

Сейчас ключевые объекты в центре села существуют разрозненно, между ними не хватает удобных пешеходных связей. Не хватает и современных мест для отдыха и досуга. При этом археологическое наследие и научный потенциал Билярска пока слабо отражены в повседневной среде.

Историю территории хотят сделать частью нового общественного пространства. Для этого предусмотрены арт-объекты, навигация и информационные стенды. Сам центр должен стать своеобразной точкой входа в историческое наследие Билярска.

Это особенно важно с учетом туристического потока. По данным, представленным на брифинге, площадь Билярского историко-археологического и природного музея-заповедника составляет 24,24 кв. км, ежегодно его посещают около 128 тыс. экскурсантов. В обслуживании туристов сегодня заняты 67 жителей района.

Обновление центра рассчитывают связать и с развитием местного бизнеса. По словам Леденцова, уже есть инвестор, готовый модернизировать здание в центре Билярска и открыть там торгово-гостиничный комплекс, кафе и сувенирные лавки.

«Важно, что проект не только создает комфортную среду, но и дает импульс для развития экономики», – отметил руководитель исполкома района.

Благоустройство пройдет поэтапно. В первую очередь работы проведут в центральном парке и организуют основные пешеходные маршруты. На следующих этапах планируется создать спортивное ядро и ярмарочную площадь со сценой.

Для Билярска это не первая победа во Всероссийском конкурсе. В 2018 году федеральную поддержку получил проект развития территории Святого ключа площадью 10,7 га. На него предусмотрели 50 млн рублей федерального гранта, 406,6 млн рублей из бюджета Татарстана, 15 млн рублей внебюджетных средств и 5 млн рублей из муниципального бюджета.

В 2021 году победителем конкурса стал культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» площадью 13 га. На его реализацию направили 60 млн рублей федерального гранта, 31,6 млн рублей из бюджета Татарстана и 1,5 млн рублей внебюджетных средств.

Фото: презентация брифинга в Кабмине РТ