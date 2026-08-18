Эксперты РТ обсудили роль государства в развитии «Народного ВПК»

В России «Народный ВПК» стал массовым движением, объединяющим инженеров, конструкторов, предпринимателей и волонтеров, которые создают технические решения для поддержки военнослужащих.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили, как государству выстраивать взаимодействие с народными изобретателями и какие условия необходимы для развития таких инициатив.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает главным преимуществом «Народного ВПК» скорость, с которой небольшие команды могут реагировать на запросы военнослужащих.

«Задача государства здесь – не зарегулировать эту инициативу, а создать для нее понятный и быстрый маршрут: от разработки и апробации до сертификации, масштабирования и, если решение действительно эффективно, государственного заказа. Нужны площадки, где инженеры, промышленность, военные специалисты, вузы и органы власти могут работать в одной связке. И очень важно сохранить постоянную обратную связь с теми, для кого создаются эти разработки», – сказала Ольга Павлова.

По ее словам, массовость движения во многом связана с тем, что люди видят непосредственный результат своего труда и его связь с помощью военнослужащим. Она отметила, что в такую кооперацию включаются специалисты с разными навыками – от конструирования и программирования до организации производства и поставок материалов.

«Для Татарстана эта тема особенно близка. Республика обладает сильнейшей инженерной и промышленной школой: сегодня в сфере беспилотных систем и их компонентов работают уже более 50 предприятий, научные организации ведут десятки профильных разработок», – отметила Ольга Павлова.

Она добавила, что помощь военнослужащим оказывают не только крупные предприятия: муниципалитеты, предприниматели и волонтерские объединения также работают по конкретным запросам и передают необходимое оборудование и технику. Следующим этапом, по мнению эксперта, должно стать выявление наиболее эффективных народных разработок и их переход к серийному производству.

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, кандидат юридических наук Ринат Фазылов отметил, что «Народный ВПК» объединил гражданские инициативы, благодаря которым на фронт передаются различные технические решения – от FPV-дронов и систем РЭБ до маскировочных сетей и бронезащиты.

«Главное – не мешать народным изобретателям, а помогать и поддерживать их инициативы. Ведь главный запрос от самих народных производителей даже не в деньгах, а в системности и понятных правилах игры», – подчеркнул Ринат Фазылов.

По его мнению, одним из инструментов такой поддержки может стать единый федеральный ресурс. На нем изобретатели и производители могли бы получать информацию о доступных мерах поддержки, а также напрямую взаимодействовать с представителями власти, волонтерскими организациями и другими производителями.

«Как отмечают эксперты, сейчас важно превратить разрозненные инициативы в систему сопровождения: от идеи до реального производства», – сказал Ринат Фазылов.

Он связал развитие «Народного ВПК» с высокой гражданской самоорганизацией, которая проявилась после начала специальной военной операции. Быстро меняющиеся потребности и технологии, по его словам, сформировали запрос на оперативные и нестандартные решения, которые необходимо реализовывать совместно с государственными предприятиями и научными центрами.