Жилинспекция РТ: Ситуация с обвалом лестницы в жилом доме в Казани на контроле

Фото: Госжилинспекция РТ

Госжилинспекция РТ взяла на контроль ситуацию с обрушением лестницы в жилом доме в Казани.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме на улице Ютазинская полностью обвалился лестничный проем. После того, как о происшествии стало известно, прокуратура незамедлительно организовала проверку.

Как рассказали в Госжилинспекции РТ, ранее жители уже жаловались на состояние дома – их не устраивали затопленные подвал и ступени в одном из подъездов. После проведения проверки УК была привлечена к административной ответственности. Сами лестницы на момент проверки были укреплены металлоконструкциями.

«Сейчас ситуация в доме №14 остается на особом контроле Жилинспекции Татарстана. Специалисты продолжат следить за тем, чтобы управляющая организация привела общедомовое имущество в надлежащий вид», – рассказали в ведомстве.