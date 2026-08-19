Общественница Шульгина предложила создать в РФ государственные брачные агентства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России предложили создать государственные брачные агентства, которые не только помогали бы людям находить партнеров, но и готовили их к семейной жизни. С такой инициативой выступила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина, сообщает «Абзац».

По ее мнению, деятельность частных брачных агентств следует регулировать, в частности, с помощью лицензирования. При этом Шульгина считает, что государственные структуры могли бы стать альтернативой частным компаниям и обеспечить дополнительный контроль за качеством их работы.

«Это нужно как гарант качества и ответственности. Сейчас последнего во всех сферах мало. Моральные нормы шатаются, поэтому создание таких институтов могло бы стать важным шагом навстречу людям», – прокомментировала Шульгина.

Она также предложила возложить на такие организации подготовку кандидатов к семейной жизни. По словам общественного деятеля, специалисты могли бы проводить психологическую работу и оценивать готовность человека к браку.

«Я согласна с тем, что нужно подключать более радикальные рычаги контроля мужчин, которые заявляют о себе как о будущих главах семьи. Он должен соответствовать определенным критериям. Специалисты могли бы не только отбирать анкеты, но и проводить психологическую работу с обратившимися. И если окажется, что мужчина не готов к браку, его нужно обучать. Конечно, и женщинам необходима подготовка перед созданием семьи», – подытожила собеседница агентства.