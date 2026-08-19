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Общество 19 августа 2026 16:25

Хуснуллин: мост между Россией и КНДР достроят до конца года

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Строительство автомобильного моста между Приморским краем России и КНДР практически завершено, работы планируется закончить до конца года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Практически, по-моему, уже завершено. Он близок уже к пуску… Он уже в этом году, я думаю, что будет закончен», – заявил Хуснуллин, комментируя ход строительства.

В апреле Россия и КНДР завершили соединение пролетов моста через реку Туманную, которая разделяет КНДР и Приморский край РФ.

#россия и кндр #строительство моста #Марат Хуснуллин
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