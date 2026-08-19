Новак сообщил о начале импорта топлива для внутреннего рынка РФ

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Россия начала импорт топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Сейчас уже пошел импорт, и были приняты необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса: “Евро-2”, “Евро-3”, “Евро-4”», – сказал Новак.

Ранее Правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Мера должна была создать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизтоплива на внутренний рынок при необходимости.

30 июля Кабмин ввел временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов топлива до 31 января 2027 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка.

Кроме того, до конца 2026 года приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива. Правительство также приняло постановление об обеспечении сельхозпроизводителей необходимыми объемами моторного топлива.

Ранее Новак сообщал, что в России сформирован достаточный запас топлива для внутреннего рынка, однако ажиотажный спрос увеличил потребление примерно на 20-30%. По его словам, принимаемые Правительством меры дают результат: в некоторых регионах отменяются лимиты, увеличивается число работающих АЗС и сокращаются очереди.