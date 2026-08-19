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Общество 19 августа 2026 14:22

Диетолог рассказала, почему надо есть яблочные семечки

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Диетолог рассказала, почему надо есть яблочные семечки
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала о пользе яблочных зерен.

«Яблоки обладают целым набором питательных веществ. Даже их зерна полезны, потому что в своем составе имеют жирные масла. Можно съедать в день 3-5 зернышек и наполнять организм антиоксидантами и растительными волокнами, которые поддержат пищеварительную систему», – рассказала эксперт.

Кроме того, яблоки помогают сохранять молодость, улучшая состояние зубов и крови.

«Яблоко имеет в составе железо, которое поддерживает уровень и состояние лейкоцитов в крови. Для зубов этот фрукт подходит прекрасно, потому что растительная клетчатка очищает зубы, стимулирует десны и обеспечивает профилактику заболеваний полости рта», – подытожила диетолог.

#диетолог #мнение эксперта #полезная информация
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