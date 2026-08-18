Кадры под новые проекты: какие специалисты нужны российско-китайскому бизнесу

Форум «РОСТКИ» в Казани завершился пленарной сессией, посвященной подготовке кадров для развития торгово-экономических связей России и Китая. Какие программы планируют вводить для сквозного образования, как Китай уже готовит профильных специалистов и какие решения готов предложить Татарстан – в нашем материале.





Ключевой темой форума «РОСТКИ» в этом году стала подготовка кадров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно, чтобы отношения России и Китая опирались на профессионалов»

Торгово-экономические отношения России и Китая уже вышли на небывалый уровень. Теперь важно обеспечить это взаимодействие грамотными специалистами. Именно поэтому ключевой темой форума «РОСТКИ» в этом году стала подготовка кадров.

«Наши страны развивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это сотрудничество охватывает широкий спектр направлений – от политики и безопасности до торговли, инвестиций, науки и культуры», – отметил Раис РТ Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов заявил, что крайне важно, чтобы взаимодействие между Россией и Китаем опиралось на профессионалов, которые владеют не только языками, но и компетенциями в разных сферах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развитие совместных программ образования станет логичным шагом развития партнерства, добавил он.

«Крайне важно, чтобы взаимодействие между Россией и Китаем опиралось на профессионалов, которые владеют не только языками, но и компетенциями в сфере высоких технологий, логистики, инвестиционного проектирования, межкультурной коммуникации», – уверен руководитель республики.

Татарстан, где развиты образование и научные школы, готов участвовать в подготовке таких специалистов. Республика может предложить для этого образовательные программы и стажировки, заключил он.

Оксана Лут подчеркнула, что сотрудничество в сфере подготовки кадров не ограничивается высшим образованием Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия и Китай планируют расширять программу двойных дипломов в агропромышленном комплексе

Большой потенциал для сотрудничества России и Китая – в сельском хозяйстве. Для совместных проектов нужно готовить больше специалистов, которые смогут работать с партнерами из обеих стран, добавила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«У нас порядка 800 китайских студентов сейчас учатся в системе агропромышленных вузов России. Российских ребят пока учится меньше в Китае. Сейчас мы обсуждаем с нашими коллегами из Поднебесной, чтобы мы выстраивали систему двойных дипломов и ее актуализировали, интенсифицировали», – сказала Лут.

По ее словам, российским студентам может быть полезен опыт Китая в развитии сельского хозяйства, а российская сторона, в свою очередь, может передавать китайским коллегам собственные знания и технологии с учетом климатических особенностей России.

Лут подчеркнула, что сотрудничество в сфере подготовки кадров не ограничивается высшим образованием. В частности, китайские школьники уже участвуют в российских образовательных проектах для будущих специалистов АПК.

Такой подход может помочь и решить проблему с дефицитом кадров в российском АПК, и актуализировать программы обучения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ежегодная потребность в кадрах составляет 150 тысяч человек. У нас достаточно возрастные люди работают, люди уходят на пенсию, люди переходят в другие отрасли», – сказала Лут.

Меняются и требования к специалистам АПК. Современное сельское хозяйство активно внедряет беспилотные системы, роботизацию, цифровые технологии и искусственный интеллект, поэтому работникам необходимы новые навыки, пояснила министр.

В частности, по итогам 2026 года Минсельхоз ожидает, что беспилотные системы будут использовать при обработке около 13 млн гектаров сельхозземель. Работу с такими технологиями постепенно включают в программы подготовки будущих специалистов.

Чжан Ханьхуэй: «Стороны активно развивают крупные стратегические проекты в таких областях, как ядерная энергетика, авиация и космонавтика» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торговые связи России и Китая растут, все больше сделок в национальных валютах

По мере развития торговых связей России и Китая растет и потребность в квалифицированных специалистах, способных работать с обеими странами, уверен Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Масштабы сотрудничества между странами последовательно расширяются. Неуклонно растет доля расчетов в национальных валютах – это касается двусторонней торговли, инвестиций, кредитования и иных форм торгово-экономического взаимодействия. Стороны активно развивают крупные стратегические проекты в таких областях, как ядерная энергетика, авиация и космонавтика», – подчеркнул он.

При этом достигнут общий подход к дальнейшему наращиванию партнерства: сохраняется динамика в традиционных сферах сотрудничества и одновременно партнерство охватывает новые перспективные направления – цифровую экономику, биомедицину и искусственный интеллект, добавил посол.

Каждая из этих областей требует особых программ подготовки совместных кадров для более плавной и эффективной реализации проектов.

Чжоу Лицюнь предложил стимулировать обучение и стажировки студентов в обеих странах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Китайские и российско-китайские компании сталкиваются с дефицитом кадров

Множество компаний – как китайских, так и российско-китайских – сталкиваются с дефицитом подготовленных кадров. Бизнесу необходимы специалисты одновременно с профессиональными компетенциями и знанием китайского языка, сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Китайские компании нашли такой выход: они локализуют производство в России и нанимают местных специалистов. Одним из успешных примеров Лицюнь назвал компанию Haier, широко представленную в Татарстане.

«Местные сотрудники занимают 95% от всего количества сотрудников предприятия. Они занимаются юридическими, бухгалтерскими и другими сферами предприятия, это все российские работники», – сказал он.

Чжоу Лицюнь отметил, что для китайских компаний в России существует два основных источника кадров – местные специалисты и сотрудники из Китая. Однако при привлечении иностранных работников компании сталкиваются с ограничениями российской миграционной политики, а также требованиями к уровню образования и заработной плате.

Председатель Союза китайских предпринимателей считает, что решить кадровую проблему поможет более тесное сотрудничество вузов и предприятий России и Китая.

Он предложил стимулировать обучение и стажировки студентов в обеих странах. По его мнению, такие специалисты смогут не только закрывать потребности бизнеса, но и способствовать развитию культурных связей между Россией и Китаем.

Чжан Цисян: «Мы стремимся создать единую систему подготовки специалистов со знанием русского языка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Китай уже готовит множество специалистов со знанием русского языка

В провинции Хэйлунцзян уже создали систему подготовки специалистов по разным областям со знанием русского языка, рассказал заместитель губернатора Народного правительства провинции Хэйлунцзян Чжан Цисян.

«Основываясь на общей картине, общем ландшафте развития страны, мы укрепляем фундамент подготовки кадров для добрососедской дружбы. Мы стремимся создать единую систему подготовки специалистов со знанием русского языка», – рассказал он.

На сегодняшний день уже подготовлены десятки тысяч специалистов со знанием русского языка для разных отраслей экономики по системе и комплексного обучения «язык + специальность».

Подготовка кадров ведется еще со школьной скамьи. Так, Союз китайско-российских средних школ расширился с первоначальных 30 до 95 учебных учреждений.

Чжан Цисян призвал и дальше создавать платформу для совместной подготовки кадров Китаем и Россией, а также расширять программы обмена.