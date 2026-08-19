В Татарстане стали реже покупать офисы, склады и магазины

В Татарстане в июле 2026 года зарегистрировали 561 сделку с коммерческой недвижимостью. Это на 12,2% меньше, чем годом ранее, когда было оформлено 639 сделок, следует из данных Росреестра.

Основное снижение пришлось на Казань. В столице Татарстана в июле зарегистрировали 319 сделок — на 26,8% меньше, чем в июле 2025 года, когда их было 436.

За пределами Казани, напротив, число сделок выросло. В июле 2026 года в республике зарегистрировали 242 сделки с коммерческой недвижимостью против 203 годом ранее. Таким образом, показатель увеличился на 19,2%.

По сравнению с июнем общий объем сделок в Татарстане не изменился — в июне также было зарегистрировано 561 сделку. При этом структура изменилась: в Казани количество сделок снизилось с 357 до 319, а за пределами города выросло с 204 до 242.

Снижение числа сделок может быть связано с тем, что бизнес стал осторожнее инвестировать в недвижимость на фоне дорогого финансирования и роста издержек. В Казани это особенно заметно на рынке офисов и складов, где одновременно растет объем свободных площадей и снижаются арендные ставки.