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Общество 19 августа 2026 19:13

Делегация Центральноафриканской Республики посетила заводы КАМАЗа

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Делегация Центральноафриканской Республики во главе с государственным министром Малейомбо Донатьеном посетила производственные площадки КАМАЗа. В поездке также участвовал посол ЦАР в России Леон Додону-Пунаг Аза, сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители ЦАР побывали на Автомобильном заводе, Заводе двигателей, предприятии «КАМА ДИЗЕЛЬ» и Заводе каркасов кабин. Также они посетили Визит-центр КАМАЗа, где познакомились с историей компании.

В пресс-службе отметили, что визит подтвердил заинтересованность сторон в развитии долгосрочного партнерства. Делегация высоко оценила масштабы производства и применяемые на предприятии современные технологии.

#камаз
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