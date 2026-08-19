Делегация Центральноафриканской Республики посетила заводы КАМАЗа

Делегация Центральноафриканской Республики во главе с государственным министром Малейомбо Донатьеном посетила производственные площадки КАМАЗа. В поездке также участвовал посол ЦАР в России Леон Додону-Пунаг Аза, сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители ЦАР побывали на Автомобильном заводе, Заводе двигателей, предприятии «КАМА ДИЗЕЛЬ» и Заводе каркасов кабин. Также они посетили Визит-центр КАМАЗа, где познакомились с историей компании.

В пресс-службе отметили, что визит подтвердил заинтересованность сторон в развитии долгосрочного партнерства. Делегация высоко оценила масштабы производства и применяемые на предприятии современные технологии.