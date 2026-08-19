Жительница РТ потеряла 620 тыс., поверив в «проверку сбережений»

Жительница Татарстана отдала мошенникам 620 тыс. рублей под предлогом «проверки сбережений».

Как сообщили в МВД по РТ, 52-летней жительнице Нижнекамска пришло сообщение, якобы от соседа, в котором он просил переслать код для добавления в домовой чат. После того, как она выполнила просьбу, ей позвонили лжесотрудники Роскомнадзора, Росфинмониторинга и УФСБ. Злоумышленники убедили женщину, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а сбережения требуют проверки.

Следуя инструкциям мошенников, женщина купила новый телефон, установила приложение якобы от Центробанка, а затем перевела тремя операциями 620 тыс. рублей на «безопасный счет».

Осознание, что стала жертвой аферистов, пришло к женщине, когда ее попросили взять кредиты. После этого она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.