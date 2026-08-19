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Происшествия 19 августа 2026 22:04

В Татарстане подросток на питбайке погиб, влетев в металлическое ограждение

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В Татарстане подросток на питбайке погиб, влетев в металлическое ограждение

В Татарстане подросток на питбайке погиб, влетев в металлическое ограждение

Как сообщает прокуратура РТ, сегодня в 21:00 в поселке Красный Ключ, в Нижнекамском районе РТ, 17-летний юноша катался на питбайке вместе с 18-летней подругой. В какой-то момент он не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью. Пассажирка была госпитализирована.

Организована проверка, ее процесс — на контроле прокуратуры.

#прокуратура рт
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