Продажи вторичного жилья в Казани выросли на 30% за год

В Казани в июле 2026 года зарегистрировали 2 553 договора купли-продажи жилых помещений. Это на 4,4% больше, чем в июне, и на 27,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Росреестра.

В июне в столице РТ было зарегистрировано 2 446 сделок. Таким образом, за месяц их количество выросло на 107 договоров. В июле 2025 года показатель составлял 2 002 сделки — за год число зарегистрированных договоров увеличилось на 551.

В целом по Татарстану в июле зарегистрировали 7 176 договоров купли-продажи жилья. По сравнению с июнем показатель вырос на 3,9% — с 6 908 сделок. За год количество сделок увеличилось на 21,6%: в июле 2025 года их было 5 900.

Рост спроса во многом связан со снижением ставок и реализацией отложенного спроса: покупатели, которые ждали более выгодных условий, начали возвращаться на рынок. Кроме того, часть средств после окончания вкладов перетекает в недвижимость, а вторичное жилье становится привлекательнее новостроек благодаря более доступной цене и отсутствию необходимости ждать сдачи дома.